Einigung zwischen Raiders und Seahawks: "Beastmode" Lynch kehrt in die NFL zurück

erschienen am 26.04.2017



Footballstar Marshawn Lynch kehrt in die Profiliga NFL zurück. Die Oakland Raiders haben sich mit den Seattle Seahawks auf einen Wechsel geeinigt, damit gibt der Running Back in der kommenden Saison sein Comeback.

Lynch hatte seine Karriere vor der abgelaufenen Saison beendet, war aber noch vertraglich an den früheren Meister Seattle gebunden. Durch den Deal zwischen den Klubs läuft der 31-Jährige in der nächsten Spielzeit in seiner Heimatstadt Oakland auf.

Lynch, "Beastmode" genannt, hat 2014 mit den Seahawks den Super Bowl gewonnen. Der von den Abwehrreihen kaum zu stoppende knapp 100 kg schwere Ballträger soll bei den Raiders einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Die Seahawks erhalten für ihren Spieler im Tausch mit Oakland einen früheren Pick im NFL-Draft 2018.