Eintracht Frankfurt: Meier-Ausfall droht

erschienen am 29.03.2017



Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in der Partie am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr/Sky) wohl auf Kapitän Alexander Meier verzichten. Der 34 Jahre alte Offensivspieler laboriert an einer Entzündung unter der rechten Ferse und fehlt derzeit im Mannschaftstraining.

Im ungünstigsten Fall droht Meier, der in dieser Saison in 20 Spielen fünf Treffer erzielt hat, sogar eine mehrwöchige Pause. Auch Danny Blum (Magen-Darm-Virus) ist momentan nicht fit.