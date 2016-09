Eintracht-Lazarett lichtet sich

erschienen am 16.09.2016



Trainer Niko Kovac vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt kann im Punktspiel am Samstag (15.30 UHr/Sky) gegen Bayer Leverkusen personell wieder annähernd aus dem Vollen schöpfen. Bis auf die Mittelfeldspieler Slobodan Medojevic (Probleme am Wadenbeinköpfchen) und Joel Gerezgiher (Zerrung) haben alle Profis unter der Woche trainiert und sich für die anstehende Partie gegen den Champions-League-Teilnehmer fit gemeldet.

Neben Jesus Vallejo (fiebrige Erkältung) ist auch Ante Rebic (Pfeiffersches Drüsenfieber) wieder vollkommen genesen und einsatzbereit. Für Neuzugang Shani Tarashaj, der vom englischen Premier-League-Klub FC Everton ausgeliehen wurde, kommt nach Kovacs Meinung ein Einsatz noch zu früh.