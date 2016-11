Einzelkämpferin aus Überzeugung

Franziska Hildebrand ist das Training in einer "normalen Frauengruppe" zu gefährlich. Auch deshalb geht die Biathletin in der Vorbereitung auf die neue Saison selbstbewusst eigene Wege.

Von Thomas Treptow

erschienen am 15.11.2016



Ruhpolding/Chemnitz. Franziska Hildebrand ist gern unter Menschen. Und in Irland sind diese in geballter Form mit ziemlicher Sicherheit an einem bestimmten Ort zu finden. "Wir saßen fast jeden Abend irgendwo in einem Pub. Dort triffst du immer Leute in einer entspannten, offenen Atmosphäre. In erster Linie Iren, Briten, aber auch Deutsche und andere Ausländer", erzählt die 29-Jährige, die dabei natürlich auch das berühmte Guinness-Bier verkostet hat. Im vergangenen Mai tuckerte Franziska Hildebrand gemeinsam mit Zwillingsschwester Stefanie im Mietauto über die Grüne Insel. "Vor allem von der Küstenlandschaft waren wir total begeistert", schwärmt sie.

Vorbei. Gestern sind die deutschen Biathleten in das Trainingslager ins norwegische Sjusjøen gereist. Von dort geht es direkt weiter ins schwedische Östersund, wo die Skijäger am 27. November mit der Mixedstaffel in den Weltcup starten. Für die erste bis dritte Station ist die Blondine wie fünf weitere deutsche Damen gesetzt. Zwei Weltcupsiege - ihre ersten - feierte Franziska Hildebrand in der letzten Saison. Am Ende stand im Gesamtweltcup zum zweiten Mal Rang fünf zu Buche. Bei der WM in Oslo holte sie Silber im Mixed und Bronze mit der Staffel. "In diesem Jahr soll es bei der WM in Hochfilzen mit einer Einzelmedaille klappen. Und klar, im Weltcup will ich wieder um Podestplätze mitlaufen, möglichst Rang fünf verteidigen", sagt die Winterzweikämpferin vom WSV Clausthal-Zellerfeld und schiebt nach: "Ein bisschen schiele ich auch nach weiter vorn."

Doch der Blick geht nochmal zurück auf den Sommer, in dem bekanntlich der Wintersportler gemacht wird. Dort avancierte Franziska Hildebrand zur Einzelkämpferin oder, wie sich selbst lächelnd bezeichnet, zur "selbstständigen Athletin". Das bedeutet nichts anderes, als dass sie in der Vorbereitung weitestgehend allein trainierte. "Mit den anderen Mädels hat das gar nichts zu tun", unterstreicht "Franzi", wie sie von Freunden und Sportkameraden nur genannt wird. Vielmehr möchte sie ihr eigenes Ding durchziehen. "Über die Jahre konnte ich verschiedene Trainingssysteme kennenlernen. Jetzt habe ich für mich persönlich eines gefunden, mit dem ich erfolgreich sein kann und bin - daran wollte ich festhalten", argumentiert sie. "In einer normalen Frauengruppe hätte ich mein komplettes Trainingskonzept umstellen müssen. Das ist mir mit dem Blick auf Olympia 2018 aber zu gefährlich."