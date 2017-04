Einzug ins Pokalfinale: BVB-Aktie kratzt am 52-Wochen-Hoch

erschienen am 27.04.2017



Am Tag nach dem Einzug von Borussia Dortmund ins DFB-Pokal-Finale mit einem 3:2-Erfolg bei Bayern München hat die Aktie des Fußball-Bundesligisten an ihrem 52-Wochen-Hoch gekratzt. Das Papier kletterte im frühen Handel bis auf 5,817 Euro und lag damit nur noch gut ein Prozent unter dem Höchstwert von 5,887 Euro.

Bis zum Mittag kam der Anteilsschein dann wieder etwas zurück und wurde im elektronischen Handel Xetra mit 5,734 Euro geführt. Dies waren immer noch rund 2,3 Prozent mehr als beim Handelsschluss am Mittwoch (5,604). Der Ausgabepreis der Aktie des einzigen börsennotierten deutschen Fußballklubs betrug am 31. Oktober 2000 elf Euro.