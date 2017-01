Eisenbichler stürzt in Innsbruck ab - Tande siegt und führt

erschienen am 04.01.2017



Skispringer Markus Eisenbichler hat im Windchaos von Innsbruck alle Chancen auf einen Podestplatz bei der 65. Vierschanzentournee verspielt. Der 25-Jährige kam bei dem nach einem Durchgang abgebrochenen Bergisel-Springen nur auf den 29. Rang und rutschte in der Gesamtwertung auf den sechsten Platz ab. Der Sieg ging an den Norweger Daniel Andre Tande, der auch in der Gesamtwertung die Führung übernahm.

"Wehe, die brechen ab", sagte Eisenbichler zunächst nach seinem Hüpfer auf 112,0 m, doch wenig später machte die Jury dem widrigen Treiben ein Ende. "Ich ärgere mich eher, dass ich etwas zu früh am Tisch war. Mein Gott, es war halt einfach windig. Mal hat man es gut, mal hat man es schlecht", sagte Eisenbichler.

Tande zog in der Gesamtwertung mit 710,3 Punkten sowohl am zuvor führenden Kamil Stoch (Polen/708,6) als auch am Österreicher Stefan Kraft (693,7) vorbei. Doppel-Olympiasieger Stoch war in der Probe gestürzt, trat mit schmerzverzerrtem Gesicht an und rettete Rang vier. Kraft war geschwächt von einer Virusinfektion vom Bakken gegangen und musste sich mit dem 18. Rang begnügen.

Bester DSV-Adler war Stephan Leyhe (Willingen) auf dem elften Rang. Andreas Wellinger (Ruhpolding), Karl Geiger (Oberstdorf) und Richard Freitag (Aue), der 2015 in Innsbruck gesiegt hatte, folgten auf den Rängen 13, 15 und 28. Im offiziellen Ergebnis rückte das Trio noch Plätze nach vorne, da alle Verlierer des K.o.-Duells trotz besserer Punktzahl nicht in die Wertung eingingen.

Weltmeister Severin Freund (Rastbüchl) hatte bereits nach der Qualifikation wegen eines grippalen Infekts die Heimreise angetreten. Auch der Österreicher Michael Hayböck, bis dahin Sechster der Gesamtwertung, ging wegen einer Magen-Darm-Erkrankung nicht an den Start.