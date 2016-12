Eisenbichler zur Halbzeit Vierter - Kraft führt

erschienen am 30.12.2016



Skispringer Markus Eisenbichler darf beim Auftakt der 65. Vierschanzentournee auf einen Podestplatz hoffen. Der 25-Jährige aus Siegsdorf flog in Oberstdorf im ersten Durchgang auf 135,0 m und belegt mit 148,2 Punkten den vierten Rang. In Führung liegt der Österreicher Stefan Kraft (156,3 Punkte) vor Kamil Stoch aus Polen (152,0) und dem Österreicher Michael Hayböck (149,9).

Der letztjährige Oberstdorf-Sieger Severin Freund (Rastbüchl) folgt mit 129,9 Punkten nur auf dem 23. Rang und hat wohl schon alle Chancen auf den Gesamtsieg verspielt. Gleiches gilt für Top-Favorit Domen Prevc (Slowenien) auf dem 27. Platz.

Zweitbester DSV-Adler vor 25.500 Zuschauern ist Richard Freitag (Aue) auf dem 13. Platz, Stephan Leyhe (Willingen) und Andreas Wellinger (Ruhpolding) folgen auf den Positionen 16 und 21. Tournee-Titelverteidiger Peter Prevc ist Siebter.

Bereits ausgeschieden sind der zweimalige Oberstdorf-Sieger Simon Ammann aus der Schweiz und Altmeister Noriaki Kasai (44) aus Japan.