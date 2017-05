Eishockey: Aubry bleibt bei den Eisbären Berlin

erschienen am 16.05.2017



Der Kanadier Louis-Marc Aubry bleibt beim Rekordmeister Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Wie der Hauptstadtklub mitteilte, verlängerte der 25 Jahre alte Stürmer seinen Vertrag um ein Jahr. In seinen bisherigen 16 Spielen für die Eisbären kam Aubry auf vier Tore und sechs Vorlagen.