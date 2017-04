Eishockey: DEB-Auswahl verliert auch dritten WM-Test

erschienen am 14.04.2017



Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch das dritte Testspiel der Vorbereitung auf die Heim-WM in Köln (5. bis 21. Mai) verloren. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag in Schlobin Gastgeber Weißrussland 1:3 (1:1, 0:2, 0:0). Das einzige deutsche Tor erzielte Moritz Müller von den Kölner Haien in der 17. Minute.

Anders als bei den Niederlagen in Lillehammer gegen Norwegen (1:5 und 2:5) in der vergangenen Woche standen Sturm der Berliner Marcel Noebels und Schweden-Legionär Felix Schütz zur Verfügung. Patrick Reimer (Nürnberg) pausierte nach dem Aus im Play-off-Halbfinale der DEL, auch im zweiten Test gegen Weißrussland am Samstag in Bobruisk (16.30 Uhr/Sport1) soll der "Spieler des Jahres" noch geschont werden.

Erst in den Länderspielen gegen Tschechien (22./23. April) in Nürnberg und Mannheim dürfte Reimer auflaufen, dann soll möglichst auch Stürmer Tobias Rieder vom NHL-Klub Arizona Coyotes mit auf dem Eis stehen. "Er wird nächste Woche das Training aufnehmen", sagte Sturm, der auch auf Verteidiger Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss (beide New York Islanders) hofft.

Während Deutschland seine WM-Spiele gegen die USA, Schweden, Russland, Slowakei, Dänemark, Italien und Lettland in Köln bestreitet, trägt Weißrussland seine Gruppenspiele in Paris aus. In Schlobin trafen Sergei Drozd (13.), Alexander Kogalew (33.) und Jewgeni Lisowez (36.) für den WM-Zwölften von 2016.