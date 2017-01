Eishockey: DEG löst Vertrag mit Stürmer Gawlik auf

erschienen am 03.01.2017



Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat den Vertrag mit Stürmer Christoph Gawlik aufgelöst. Der 29-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung in die DEL2 zu den Löwen Frankfurt. Gawlik war zur Saison 2015/16 vom ERC Ingolstadt nach Düsseldorf gewechselt, kam nach einem Kreuzbandriss allerdings kaum mehr zum Zug. In dieser Saison absolvierte er nur drei DEL-Partien.