Eishockey: Ex-Nationalspieler Tripp wird Trainer in Glasgow

erschienen am 30.05.2017



Der frühere Eishockey-Nationalspieler John Tripp wird Trainer in Schottland. Der 40-Jährige, der zwischen 2006 und 2014 110 Länderspiele bestritt, wird Chefcoach des Braehead Clan aus der britischen Elite Ice Hockey League (EIHL). Der Deutsch-Kanadier unterschrieb bei dem Klub in Glasgow einen Zweijahresvertrag.

Tripp sei vom ehemaligen Bundestrainer Uwe Krupp empfohlen worden, sagte Klubchef Garteh Chalmers. Der ehemalige Stürmer der Adler Mannheim, des ERC Ingolstadt, der Hamburg Freezers und der Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), der für die New York Rangers und die Los Angeles Kings 43 NHL-Spiele bestritt, hatte 2016 seine Spielerkarriere beendet.

Größter internationaler Erfolg war der Einzug ins WM-Halbfinale 2010 mit der Nationalmannschaft. Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Tripp in der vergangenen Saison beim Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau.