Eishockey-Frauen fehlt ein Sieg zum Olympia-Ticket

erschienen am 11.02.2017



Die deutschen Eishockey-Frauen sind nur noch einen Sieg vom Ticket zu den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang enternt. Die Mannschaft von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker gewann bei der Vierer-Qualifikation im japanischen Tomakomai nach dem Sieg im Auftaktspiel (3:2 gegen Frankreich nach Penaltyschießen) auch ihr zweites Match gegen Österreich mit 4:1.

Im Kampf um den notwendigen Turniersieg trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) in ihrem letzten Spiel auf Gastgeber Japan. Hinterstockers Spielerinnen könnte dabei sogar eine Niederlage in der Verlängerung zur Olympia-Teilnahme reichen.

Gegen Österreich trafen Andrea Lanzl (7.), Tanja Eisenschmid (14.), Daria Gleißner (54.) und Kerstin Spielberger (54.) für das DEB-Team. Die deutsche Mannschaft war 2002, 2006 und 2014 bei Olympia und belegte dabei vor drei Jahren in Sotschi den siebten Rang. Die DEB-Spielerinnen stiegen in der vergangenen Saison bei der WM auf und spielen in diesem Jahr (31. März bis 7. April in Plymouth/USA) wieder in der Top-Division.