Eishockey-Ikone übernimmt Kommando

Im Frühjahr hat John Tripp seine Karriere in Crimmitschau beendet. Nun kehrt er in den Sahnpark zurück - als Trainer und Hoffnungsträger.

Von Holger Frenzel

erschienen am 27.12.2016



Crimmitschau. Er hat im Eishockey (fast) alles erlebt. John Tripp stand 43-mal in der National Hockey League (NHL), 596-mal in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und 110-mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Eis. Nun soll der 39-Jährige bei seiner ersten Station als Trainer die Eispiraten Crimmitschau aus dem Keller der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) führen. Der Deutschkanadier wurde am Dienstagnachmittag als Nachfolger von Chris Lee, der vor einer Woche gehen musste, vorgestellt.

Die letzten Tage waren für den neuen Coach ein Trip mit Hindernissen. Er ist am Sonntag in Kingston in den Flieger gestiegen, hing am Montag fast 24 Stunden in Toronto fest und traf am Dienstag in Berlin ein. Trotz der Strapazen machte der Ex-Nationalspieler bei seiner Vorstellung im Kunsteisstadion Sahnpark einen frischen Eindruck. "Ich habe ein System für die Mannschaft im Kopf. Wir müssen sicher in der Defensive stehen. Zudem soll hart und aggressiv gespielt werden", sagte John Tripp. Dafür war der Ex-Stürmer in seiner aktiven Karriere bekannt, die er im Frühjahr nach 45 Partien für Crimmitschau beendet hat.

Nach dem Weggang von John Tripp ist das Eispiraten-Boot in der aktuellen Saison in gefährliche Schieflage geraten. Die letzten fünf Partien gingen verloren. In den Special-Teams (Überzahl und Unterzahl) funktionierte die Abstimmung nicht. Das Team leistete sich Disziplinlosigkeiten auf und neben dem Eis. Die Dinge, die bisher passierten, interessieren den neuen Mann nicht. John Tripp hat nach eigener Aussage vor der Unterschrift unter den bis zum Ende der Saison laufenden Vertrag kein einziges Video mit einem Eispiraten-Spiel angeschaut. "Heute ist ein neuer Tag. Wir schauen vorwärts und reden nicht über die Vergangenheit", meinte der Trainer.

Ein Vorteil für John Tripp, der ohne Ehefrau Taryn und die sechsjährigen Zwillinge Ben und Helena angereist ist: Mit 14 Profis, die zum Kader der Eispiraten Crimmitschau gehören, hat er in der letzten Saison noch zusammengespielt. Zudem waren Jason Pinizzotto in Hamburg sowie Ivan Ciernik und Martin Bartek in Köln einst seine Mitspieler. Das (erfahrene) Trio gehört zu den Akteuren, die weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. "Wir müssen einen Berg hochklettern. Dafür bleibt aber nicht viel Zeit", kündigt John Tripp mit einem Blick auf die Tabelle an. Der Rückstand zu den Pre-Play-off-Plätzen, die den sicheren Klassenerhalt bedeuten, beträgt zehn Punkte. Aber: In der Hauptrunde stehen für die Eispiraten noch 23 Spiele auf dem Programm, bis Anfang März geht es um 69 Punkte.

Die Verpflichtung von John Tripp bringt auch ein Problem mit sich. Der Ex-Nationalspieler besitzt keinen Trainerschein. Eine Ausnahmegenehmigung, die es beispielsweise im Fußball gibt, ist im Eishockey nicht in Sicht. Deshalb muss offiziell ein zweiter Coach mit einem Trainerschein hinter der Bande stehen. Heute (ab 19.30 Uhr) in Bietigheim-Bissingen und am Freitag (ab 20 Uhr) gegen Heilbronn springt Nachwuchstrainer Boris Rousson, der das Team zuletzt interimsmäßig betreute und nach der Niederlage in Ravensburg mit einer "Freizeitmannschaft" verglich, ein. Das ist aber keine Dauerlösung. Deshalb befindet sich Sportchef Ronny Bauer auf der Suche nach Unterstützung. "Wir müssen einen zweiten Mann einbinden. Dabei ist noch zu entscheiden, ob er aktiv mitwirkt oder nur passiv tätig sein soll."