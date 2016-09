Eishockey: Ingolstadt muss lange auf Schmidpeter verzichten

erschienen am 05.09.2016



Der ERC Ingolstadt muss in den ersten vier Monaten der neuen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Marc Schmidpeter verzichten. Der 21 Jahre alte Stürmer zog sich eine muskuläre Verletzung im Unterkörperbereich zu und muss Ende der Woche operiert werden. Eine Nachverpflichtung sei derzeit nicht geplant, teilte der Klub mit.