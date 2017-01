Eishockey: Iserlohn verlängert mit Stürmer Down

erschienen am 08.01.2017



Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzen weiter auf die Dienste des kanadischen Stürmers Blaine Down. Das Tabellenschlusslicht gab die Vertragsverlängerung mit dem 34-Jährigen bis zum Saisonende 2018 am Sonntag vor dem Duell mit der Düsseldorfer EG bekannt. Down war im vergangenen Sommer von den Straubing Tigers nach Iserlohn gewechselt und hat bisher elf Tore und neun Assists erzielt.