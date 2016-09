Eishockey: Kanada gewinnt World Cup gegen Europa

erschienen am 30.09.2016



Eishockey-Olympiasieger Kanada hat den World Cup in Toronto gewonnen. Der Topfavorit setzte sich nach dem 3:1 zum Auftakt auch im zweiten Finalspiel der Serie best of three gegen die Auswahl Europas mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) durch.

43 Sekunden vor dem Ende der regul√§ren Spielzeit erzielte Brad Marchant in Unterzahl den Siegtreffer f√ľr die Kanadier, die erst zwei Minuten zuvor durch Patrice Bergeron zum 1:1 ausgeglichen hatten. Der slowakische Verteidiger Zdeno Chara hatte im ersten Drittel das 1:0 f√ľr die Europa-Auswahl erzielt, in der Folge lie√ü sein Landsmann Jaroslav Halak im Tor die Kanadier mit 32 Paraden fast verzweifeln.

Zum besten Spieler des Turniers wurde Kanadas Kapitän Sidney Crosby gewählt. Der 29-Jährige erhielt damit die dritte Auszeichnung als "Most Valuable Player" nach der NHL-Vorrunde und den Play-offs und steht nun in einer Reihe mit den Superstars Wayne Gretzky und Bobby Orr. Kanada hat mittlerweile bei großen Turnieren 16 Spiele in Folge gewonnen. Die bis dato letzte Niederlage kassierten die "Ahornblätter" bei Olympia 2010 in Vancouver in der Vorrunde gegen die USA.