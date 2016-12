Eishockey: Köln kommt unter die Räder - Nürnberg siegt weiter

erschienen am 30.12.2016



Die Kölner Haie sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum Jahresabschluss bei den Fischtown Penguins heftig unter die Räder gekommen. Der achtmalige deutsche Meister unterlag am Freitagabend beim Liganeuling aus Bremerhaven mit 0:6 (0:4, 0:2, 0:0) und bleibt mit 56 Punkten Tabellenfünfter. Bereits nach zehn Minuten hatten die Kölner 0:4 zurückgelegen, nach 34 Minuten hatten die Gastgeber den Endstand herausgeschossen.

Meister Red Bull München setzte sich derweil gegen die Eisbären Berlin nach 0:1-Rückstand noch 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) durch und ist mit 73 Punkten weiter souveräner Tabellenführer. Erster Verfolger bleiben die Nürnberg Ice Tigers, die das Topspiel gegen den drittplatzierten Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit 2:1 (0:0) im Penaltyschießen gewannen. Durch den siebten Sieg in Serie haben die Franken 67 Punkte auf dem Konto.

Die Adler Mannheim beenden das Jahr nach einem spektakulären 5:4 (1:2, 3:2, 1:0) bei den Straubing Tigers mit 60 Zählern und damit punktgleich mit Wolfsburg als Tabellenvierter. Zudem bleiben die Augsburger Panther (56) nach einem 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) gegen die Iserlohn Roosters auf Play-off-Kurs. Drei Punkte dahinter liegt der ERC Ingolstadt, der sich bei der Düsseldorfer EG 2:1 (1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung durchsetzte.

Am Tabellenende gaben die Krefeld Pinguine durch ein 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) im direkten Duell die Rote Laterne an die Schwenninger Wild Wings ab.