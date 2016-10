Eishockey: KÃ¶ln weiter TabellenfÃ¼hrer - Wolfsburg neuer Zweiter

Eishockey: Köln weiter Tabellenführer - Wolfsburg neuer Zweiter

erschienen am 14.10.2016



Die Kölner Haie haben am neunten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit dem siebten Saisonsieg ihre Tabellenführung ausgebaut. Gegen die Augsburger Panther gewannen die Domstädter am Freitag mit 3:2 (1:0, 0:0, 2:2). Neuer Zweiter sind die Grizzlys Wolfsburg, die die Schwenninger Wild Wings 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) bezwangen.

Meister Red Bull München fiel wegen einer 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)-Pleite bei den Iserlohn Roosters auf Rang drei zurück. Der Titelverteidiger konnte lediglich das Tor zum 1:2 durch Konrad Abeltshauser (35.) bejubeln. Zuvor hatten Jason Jaspers (24.) und Blair Jones (25.) Iserlohn per Doppelschlag in Front gebracht. "Wir haben im Mitteldrittel kurz geschlafen, da haben sie zwei Tore geschossen", sagte Münchens Michael Wolf.

Die Eisbären Berlin feierten dagegen nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ihren ersten Sieg. Beim ERC Ingolstadt triumphierte die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp mit 7:4 (4:0, 1:3, 2:1) und ist nun Sechster. Auf Rang vier stehen die Adler Mannheim nach ihrem 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)-Erfolg gegen die Fischtown Pinguins.

Dahinter stehen die Nürnberg Ice Tigers, die nach dem 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) bei der Düsseldorfer EG punktgleich mit den Eisbären Berlin sind (beide 15). Die Krefeld Pinguine besiegten die Straubing Tigers in deren Halle mit 7:3 (1:2, 2:1, 4:0).

Köln ging durch den Kanadier Ryan Jones (20.) und T.J. Mulock (44.) in Führung, ehe T.J. Trevelyan (45.) dem neuen Tabellenletzten Augsburg zum Anschluss verhalf. Das 3:1 von Johannes Salmonsson (59.) verkürzten die bayerischen Schwaben in Person des US-Amerikaners Evan Trupp (59.), verpassten jedoch den Ausgleich.

Für die Treffer der Grizzlys zeichneten Alexander Weiss (15.) und Kris Foucault (28.) verantwortlich. Will Acton (21.) erzielte für Schwenningen den zwischenzeitlichen Ausgleich. Beim Torfestival der Eisbären Berlin war Nick Petersen (2./40.) mit zwei Treffern der erfolgreichste Schütze.