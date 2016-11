Eishockey: Krefeld holt Finne Vainonen

erschienen am 24.11.2016



Die Krefeld Pinguine aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den finnischen Verteidiger Mikko Vainonen verpflichtet. Der 22-Jährige kommt vom finnischen Klub Porin Ässät und erhält einen Vertrag bis Saisonende. Krefeld reagierte damit auf die Verletzung von Thomas Supis, der sich in der Vorwoche im Derby bei der Düsseldorfer EG (4:2) an Hand und Arm verletzt hatte und operiert werden musste.