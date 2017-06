Eishockey-Legende Gretzky adelt Draisaitl

erschienen am 06.06.2017



Großes Kompliment für Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl: Am Rande der Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NHL adelte Legende Wayne Gretzky den 21-Jährigen von den Edmonton Oilers und dessen Teamkollegen Connor McDavid als mögliches neues Traumduo der Liga.

"Ich denke, Leon Draisaitl und Connor McDavid sind wirklich gut", antwortete der mit großem Abstand beste Scorer der NHL-Geschichte (1016 Tore/2223 Assists/1695 Spiele) bei nhl.com/de auf die Frage, wer die ehemaligen Top-Stars der Pittsburgh Penguins, Mario Lemieux und Jaromir Jagr, als bestes Duo aller Zeiten beerben könnte. "Hoffentlich werden sie das nächste Paar dieser Art."

Die Edmonton Oilers, der Ex-Klub von Gretzky, waren mit Draisaitl und McDavid im Viertelfinale der Play-offs an den Anaheim Ducks mit 3:4 gescheitert, Draisatl war danach umgehend zur WM in seine Heimatstadt Köln geflogen.