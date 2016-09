Eishockey: Red Bull MÃ¼nchen in den Play-offs der Champions League

Eishockey: Red Bull München in den Play-offs der Champions League

erschienen am 06.09.2016



Der deutsche Eishockey-Meister Red Bull München hat in der Champions League erneut die Play-offs erreicht. Im vorletzten Vorrundenspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Don Jackson 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) gegen den HC Fribourg-Gottéron durch und folgte den bereits als Gruppensieger feststehenden Schweizern in die Runde der letzten 32.

Dagegen ist der ERC Ingolstadt gescheitert. Nach dem 1:6 (0:1, 1:1, 0:4) gegen Lukko Rauma/Finnland steht der frühere deutsche Meister nach drei Spielen weiter bei null Punkten. Thomas Greilinger gelang das einzige Tor (35.).

Jonathan Matsumoto (19.), Frank Mauer (31.) und Michael Wolf (35.) trafen vor 2950 Zuschauern für die Gastgeber, die am Freitag (19.30 Uhr) zum Abschluss der Gruppenphase zu Hause auf Orli Znojmo/Tschechien treffen. In der vergangenen Saison war München in der ersten K.o.-Runde gegen Rauma ausgeschieden.

"Das war ein großer Teamerfolg heute. Wir haben offensiv und defensiv gut gespielt und sind sehr zufrieden", sagte Jackson.