Eishockey-WM: DEB-Team mit Pleite gegen Russland

erschienen am 08.05.2017



Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM wie erwartet ihre zweite Niederlage kassiert. Gegen Rekordweltmeister Russland unterlag das Team von Bundestrainer Marco Sturm in Köln mit 3:6 (0:3, 0:2, 3:1). Nach drei Spielen steht Deutschland in der Gruppe A mit drei Punkten vorerst weiter auf Rang vier. Am Abend (20.15 Uhr) können die USA im Duell mit Schweden jedoch vorbeiziehen.

Nachdem Wadim Schipatschjow (2.) die Russen früh in Führung gebracht hatte, verlor die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Stürmer Patrick Hager (14.) mit einer Matchstrafe nach einem Schlittschuhtritt. Durch die Hinausstellung wird der Kölner im kommenden Spiel gegen die Slowakei am Mittwoch (20.15 Uhr/Sport1) fehlen.

In Überzahl sorgten Schipatschjow (18.) und Iwan Proworow (19.) per Doppelschlag für die Vorentscheidung, ehe Nikita Gussew (32.) und NHL-Star Nikita Kutscherow (36. und 52.) von den Tampa Bay Lighting die weiteren treffer für den Favoriten erzielten. Im Schlussdrittel kam Deutschland aber zumindest noch zu drei Ehrentreffern durch den Münchner Brooks Macek (46.), den Kölner Philip Gogulla (49.) und Frederik Tiffels (60.).