Eishockey-WM: DEB-Team ohne Greiss und Gogulla gegen Lettland

erschienen am 16.05.2017



Ohne NHL-Torhüter Thomas Greiss und den Kölner Stürmer Philip Gogulla geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Heim-WM in das entscheidende letzte Vorrundenspiel am Dienstagabend (20.15 Uhr/Sport1) gegen Lettland. Das bestätigte Bundestrainer Marco Sturm am Mittag. Statt des angeschlagenen Greiss wird der Münchner Danny aus den Birken als Ersatz für Philipp Grubauer (Washington Capitals) auf der Bank sitzen.

"Sollte etwas passieren, ist Danny die sicherere Wahl", sagte Sturm. Greiss sei weiter "angeschlagen". Der Torhüter der New York Islanders hatte mit einem Instagram-Like zu einem Hitler-Vergleich für Wirbel gesorgt. Angreifer Gogulla saß bereits beim 4:1 am vergangenen Samstag gegen Italien als überzähliger Feldspieler auf der Tribüne.