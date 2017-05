Eishockey-WM: Eröffnungsfeier in Köln vor deutschem Auftaktspiel

erschienen am 04.05.2017



Eine halbe Stunde vor dem Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA wird die Heim-WM in Köln am Freitag offiziell eröffnet. Um 19.15 Uhr öffnen die Tore, um 19.45 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier, um 20.15 Uhr (Sport1) findet das erste Bully statt. Es wird aber schon am Nachmittag gespielt: Rekordweltmeister Russland trifft in der deutschen Vorrundengruppe A ab 16.15 Uhr auf Schweden.