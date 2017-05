Eishockey-WM: Kanada möglicher deutscher Viertelfinalgegner

erschienen am 15.05.2017



Titelverteidiger Kanada ist bei der Eishockey-WM der Gegner der deutschen Mannschaft in einem möglichen Viertelfinale. Der 26-malige Weltmeister sicherte sich in Paris mit einem 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)-Sieg im vorletzten Vorrundenspiel gegen Norwegen Platz eins der Gruppe B.

In der Runde der letzten Acht treffen die Ahornblätter am Donnerstag auf den Vierten der Gruppe A, der im Falle eines Sieges gegen Lettland am Dienstag (20.15 Uhr/Sport1) Deutschland heißt. Die Norweger haben keine Möglichkeit mehr, unter die ersten Vier zu kommen und verpassten somit das Viertelfinale.

Italien steht derweil als zweiter Absteiger fest. Das Team von Trainer Stephan Mair unterlag in Köln dem nächsten WM-Gastgeber Dänemark mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) und beendet die Vorrunde mit einem Zähler als Tabellenletzter der Gruppe A.

Die Italiener waren erst im Vorjahr in die Top-Division aufgestiegen und folgen Slowenien aus der Gruppe B in die zweitklassige Division I. Dänemark hatte bereits zuvor alle Chancen auf das Viertelfinale verspielt.

Für den Turnierfavoriten Kanada trafen Brayden Schenn (18.), Colton Parayko (19./39.), Mark Scheifele (34.) und Ryan O´Reilly (58.), nachdem O´Reilly (2.) zunächst per Penalty an Norwegens Torhüter Henrik Haukeland gescheitert war. Die dänischen Tore gegen Italien erzielten Nichlas Hardt (58.) und der Italiener Alexander Egger (59.) mit einem kuriosen Eigentor, das offiziell dem Dänen Peter Regin zugeschrieben wurde.