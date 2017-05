Eishockey-WM: Lettland mit Auftaktsieg gegen Dänemark

erschienen am 06.05.2017



Deutschlands letzter Gruppengegner Lettland ist in die Eishockey-WM mit einem Erfolgserlebnis gestartet. Das Team des kanadischen Trainers Robert Hartley bezwang in der Vorrundengruppe A in Köln Dänemark mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Durch den Sieg führt der Weltranglistenzwölfte die Gruppe vorerst mit drei Zählern vor den punktgleichen Deutschen an.

Es war nach 2003 in Finnland erst der zweite WM-Erfolg einer lettischen Auswahl im Duell mit dem skandinavischen Königreich. Damals hatten die Letten mit 4:2 triumphiert, seither gab es drei Pleiten.

Die Treffer für Hartleys Mannschaft erzielten Gints Meija (24.) und Miks Indrasis (42./53.) vor 13.453 Zuschauern in der Lanxess Arena. Lettland um NHL-Profi Zemgus Girgensons (Buffalo Sabres) ist am 16. Mai finaler Gegner der Deutschen in der Gruppenphase (20.15 Uhr/Sport1). In der WM-Vorbereitung hatte das Team vom Baltikum je einmal gegen Deutschland gewonnen und verloren (4:3 n.V., 2:3).

Mit Dänemark und Jungstar Nikolaj Ehlers (Winnipeg Jets) bekommt es die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am kommenden Freitag zu tun (20.15 Uhr/Sport1).

In der Pariser Gruppe B verspielte der zweimalige Vizeweltmeister Schweiz zum Auftakt einen 4:0-Vorsprung, setzte sich aber dennoch gegen Aufsteiger Slowenien mit 5:4 (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen durch. Mit zwei Punkten stehen die Eidgenossen derzeit hinter Titelverteidiger Kanada und Vizeweltmeister Finnland (beide drei Punkte) auf Rang drei.

Andres Ambul (11.), Gaetan Haas (12.), Romain Loeffel (17.) und Simon Bodenmann (18.) brachten die Schweizer früh in Führung. Doch Slowenien kam durch die Tore von Jan Mursak (39.), Ziga Jeglic (46.), Jan Urbas (55.) und Robert Sabolic (56.) wieder heran. Damien Brunner verwandelte nach einer Verlängerung ohne Tor den entscheidenden Penalty.

Nach dem 7:1-Sieg der Schweiz bei den Titelkämpfen 2013 in Schweden und Finnland duellierten sich beide Nationen erst zum zweiten Mal bei einer WM.