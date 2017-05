Eishockey-WM: Russland und Finnland im Halbfinale

erschienen am 18.05.2017



Rekordweltmeister Russland und Finnland haben bei der Eishockey-WM in Köln und Paris das Halbfinale erreicht. Der 27-malige Titelträger setzte sich gegen Tschechien mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) durch und trifft in der Runde der letzten Vier am Samstag auf Olympiasieger Kanada oder die deutsche Nationalmannschaft. Der zweimalige Champion Finnland warf überraschend die USA mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) aus dem Turnier.

Dmitri Orlow (9.), Nikita Kutscherow (14.) und Artemi Panarin (54.) erzielten vor 6209 Besuchern in Paris die Tore für die Sbornaja. Für die Finnen, die es am Samstag entweder mit ihrem Erzrivalen Schweden oder der Schweiz zu tun bekommen, trafen vor 8968 Zuschauern in Köln Mikko Rantanen (22.) und Joonas Kemppainen (47.). Für die NHL-Jungstars aus den USA, die die deutsche Vorrundengruppe A als Sieger abgeschlossen hatten, ist die WM unerwartet früh beendet.