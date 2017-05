Eishockey-WM: Schweden siegt zum Vorrundenabschluss

erschienen am 16.05.2017



Mitfavorit Schweden hat bei der Eishockey-WM zum Abschluss der Vorrunde einen Pflichtsieg eingefahren. Der neunmalige Champion besiegte in Köln die Slowakei mit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) und kletterte in der deutschen Gruppe A vorerst auf Rang zwei.

Das bereits für das Viertelfinale qualifizierte Team um NHL-Startorwart Henrik Lundqvist kann jedoch am Abend noch auf den dritten Platz zurückfallen, sofern die USA gegen Rekordweltmeister Russland (16.15 Uhr) punkten. Die Slowaken hatten bereits vor der Partie keine Chance mehr auf die nächste Runde.

In der Pariser Gruppe B bezwang Weißrussland im sportlich bedeutungslosen Duell Norwegen mit 4:3 (0:0, 2:1, 2:2). Titelverteidiger Kanada, Tschechien, die Schweiz und Vizeweltmeister Finnland hatten im Vorfeld die vier Viertelfinal-Tickets gelöst. Norwegen beendet die Gruppenphase somit auf Rang sechs hinter Co-Ausrichter Frankreich und vor den Weißrussen. Slowenien stand zuvor als Gruppenletzter und Absteiger in die Division I fest.