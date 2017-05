Eishockey-WM: USA problemlos gegen Italien

erschienen am 10.05.2017



Die USA haben bei der Eishockey-WM das Viertelfinale weiter fest im Blick. Der zweimalige Weltmeister besiegte am Mittwoch in Köln den Abstiegskandidaten Italien ungefährdet mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Nach dem dritten Erfolg in Serie kletterte das Team von Trainer Jeff Blashill auf Rang zwei der deutschen Gruppe A.

Die NHL-Stürmer Brock Nelson (6./26.) und Anders Lee (28.) von den New York Islanders schossen vor 7168 Zuschauern in der Lanxess Arena die Tore gegen Tabellenschlusslicht Italien, das nach vier Niederlagen weiter bei einem Punkt steht. Die Italiener sind am Samstag (20.15 Uhr/Sport1) vorletzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft.