Eishockey-WM ohne Ullmann - Sturm nominiert Collegespieler Tiffels für Vorbereitung nach

erschienen am 02.04.2017



Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm muss bei der Heim-WM in Köln (5. bis 21. Mai) auf Routinier Christoph Ullmann verzichten. Der Stürmer der Adler Mannheim sagte wegen einer leichten Blessur an der linken Schulter seine Teilnahme an den Vorbereitungsspielen und der Weltmeisterschaft ab.

"Ich bin trotz der Pause seit dem Play-off-Aus leider immer noch nicht bei 100 Prozent. So kann ich der Nationalmannschaft nicht helfen", sagte der 33-Jährige: "Es ist daher besser, die Verletzung im Sommer auszukurieren und Platz für einen gesunden und fitten Spieler zu machen."

Sturm nominierte den 21-jährigen Frederik Tiffels für die Länderspiele am Donnerstag (19.00 Uhr) und am Samstag (18.15 Uhr) in Lillehammer gegen Norwegen nach. Der Angreifer des US-Collegeteams der Western Michigan University ist der vierte Debütant im Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

"Er ist ein junger und schneller Spieler, dessen Entwicklung ich in den vergangenen beiden Spielzeiten genauer verfolgt habe und der sich jetzt eine Chance verdient hat", sagte Sturm. Ebenfalls vor ihren ersten Spielen im DEB-Trikot stehen Pascal Zerressen (24/Kölner Haie), Maximilian Kammerer (20/Düsseldorfer EG) und Jakob Mayenschein (19/Red Bull München).