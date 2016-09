Eishockey: Wolfsburg und Krefeld droht Aus in der Champions League

erschienen am 07.09.2016



Der deutsche Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg steht in der Champions League vor dem Aus. Die Niedersachsen verloren am Mittwoch bei Dynamo Pardubice 1:6 (0:1, 0:2, 1:3) und rutschten nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel der Gruppe A auf den dritten und letzten Tabellenplatz ab. Das Hinspiel gegen die von Peter Draisaitl, Vater von NHL-Jungstar Leon Draisaitl, trainierten Tschechen hatte Wolfsburg am Sonntag noch 6:0 gewonnen.

Damit m├╝ssen die Wolfsburger, f├╝r die Kris Foucoult in Pardubice traf, am Freitag beim schwedischen Meister und Titelverteidiger Fr├Âlunda G├Âteborg gewinnen, um noch als Zweiter in die erste K.o.-Runde der letzten 32 Mannschaften einzuziehen. Das Hinspiel hatten die Schweden 2:1 gewonnen.

Schlecht sieht es auch f├╝r die Krefeld Pinguine aus, die durch ein 3:5 (0:3, 1:0, 2:2) bei Vitkovice Ostrau/Tschechien ebenfalls mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf den letzten Platz der Gruppe E fielen. Damit stehen die Pinguine am Samstag bei Spitzenreiter K├Ąrp├Ąt Oulu/Finnland unter Zugzwang. Am Mittwoch verk├╝rzten Marco Rosa, Herberts Vasilejvs und Marc Mancari zwischenzeitlich f├╝r Krefeld.