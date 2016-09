Eishockey bei Ã¼ber 20 Grad: Huskies gewinnen DEL2 Summer Game

Eishockey bei über 20 Grad: Huskies gewinnen DEL2 Summer Game

erschienen am 10.09.2016



Bei Temperaturen von über 20 Grad haben die Kassel Huskies in der Frankfurter Fußball-Arena das Summer Game der DEL2 für sich entschieden. Zum Saisonauftakt in der 2. Liga gewann der Meister vor 30.000 Zuschauern mit 5:4 (2:1, 0:2, 2:1, 1:0) nach Verlängerung gegen Gastgeber Löwen Frankfurt. Das Spektakel am "Tag des Frankfurter Sports" war das erste Summer Game der Geschichte.

Jack Downing (63.) schoss die Huskies im Hessenderby bei der Premiere der Overtime im Format "3 gegen 3" zum Sieg. Auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sind künftig in den zusätzlichen fünf Minuten nur noch sechs Feldspieler im Einsatz.