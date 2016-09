Eiskunstlauf: Erfolgstrainerin Burka-Danby gestorben

erschienen am 14.09.2016



Die kanadische Eiskunstlauftrainerin Ellen Burka-Danby ist in Toronto (Kanada) im Alter von 95 Jahren gestorben. Als Trainerin war Burka-Danby bei 26 Weltmeisterschaften und sieben Olympischen Winterspielen dabei. Ihre bekanntesten Sch├╝tzlinge waren ihre Tochter Petra Burka, die sie 1965 zum Weltmeistertitel und 1964 zu Olympia-Bronze f├╝hrte, sowie der Olympiadritte von 1976, Toller Cranston, Christopher Bowman und der dreifache Weltmeister Elvis Stojko.

Burka-Danby ├╝berlebte im Zweiten Weltkrieg zwei Konzentrationslager. "Das Eiskunstlaufen hat mir das Leben gerettet", sagte sie einmal.

Als Ellen Danby war sie am 11. August 1921 in Amsterdam in einer aus Berlin stammenden deutsch-j├╝dischen Familie geboren worden. Sie z├Ąhlt zu den Eiskunstlauf-Pionieren in den Niederlanden. Vor dem Zweiten Weltkrieg war sie die beste niederl├Ąndische Eiskunstl├Ąuferin. In den 1950-er Jahren wanderte ihre Familie nach Kanada aus.