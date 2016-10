Eiskunstlauf: Grand-Prix-Finale 2018 in Vancouver

erschienen am 18.10.2016



Das Grand-Prix-Finale der Eiskunstläufer wird 2018 vom 5. bis 9. Dezember in Vancouver stattfinden. Dies beschloss das Council des Eislauf-Weltverbandes ISU in Lausanne. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Marseille statt, Nagoya ist 2017 der Austragungsort.