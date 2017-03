Eiskunstlauf-WM: Eistänzer Lorenz/Polizoakis als 20. ins Finale

erschienen am 31.03.2017



Nach einer wahren Zitterpartie haben die Eistänzer Kavita Lorenz und Joti Polizoakis bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Helsinki das Kürfinale erreicht. Die beiden Oberstdorfer nehmen nach dem Kurztanz den 20. Platz ein, exakt 20 Tanzpaare werden zur Medaillen-Entscheidung am Samstag (15.30 Uhr/Eurosport) zugelassen.

An der Spitze feierten die Kanadier Tessa Virtue und Scott Moir nach fast dreijähriger Wettkampfpause ein überragendes Comeback. Die Olympiasieger von 2010 setzten sich mit 82,43 Punkten weit deutlicher als erwartet von der Konkurrenz ab. Die zweitplatzierten Europameister Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron aus Frankreich (76,89) dürften es sehr schwer haben, ihren Titel noch erfolgreich zu verteidigen.

Mit der Platzierung konnten die deutschen Meister gerade noch so zufrieden sein, mit ihrer Punktzahl nicht. 57,10 Zähler vergaben die Juroren, mehr als fünf Punkte weniger als ihr Bestwert im vorolympischen Winter. Dem Publikum in der Hartwall-Arena indes gefiel der Vortrag, vielleicht wegen der populären Musik von Michael Jackson.

"Manchmal war ich ein bisschen wackelig", gab Polizoakis zu. Seine Partnerin wollte über die Notengebung nicht sprechen: "Darüber entscheiden die Preisrichter. Aus meiner Sicht haben wir keine Fehler gemacht."

Die führenden Kanadier, die nach ihrer olympischen Silbermedaille 2014 in Sotschi mehr als zwei Jahre eine Auszeit vom Wettkampfsport genommen hatten, genossen ihren gelungenen Auftritt. "Bei dem ganzen Comeback-Druck hatten wir einfach Spaß auf dem Eis", sagte Moir, seine Partnerin ergänzte: "Wir mussten uns gegenüber früher verbessern, das Niveau ist gestiegen."