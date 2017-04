Eiskunstlaufen: Ehemalige japanische Weltmeisterin Mao Asada hört auf

erschienen am 10.04.2017



Die dreimalige Eiskunstlauf-Weltmeisterin Mao Asada (26) geht überraschend in den Ruhestand. Als Grund nennt die olympische Silbermedaillengewinnerin von Vancouver einen Mangel an Motivation.

Die Japanerin war zur Saison 2015/16 nach einjähriger Auszeit auf das Eis zurückgekehrt, konnte aber nicht an ihre guten Leistungen anknüpfen. "Seit meiner Rückkehr war ich nie in der Lage, die Resultate zu erzielen, die ich mir gewünscht habe", sagte die einst von der Presse als "Wunderkind" betitelte Asada.