Eispiraten Crimmitschau beenden Niederlagenserie

erschienen am 17.02.2017



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Niederlagenserie beendet. Sie feierten am Freitagabend einen 3:2 (0:1,2:1,1:0)-Sieg gegen die Eislöwen Dresden. Zuvor gab es sieben Niederlagen in Folge. Bester Mann bei den Hausherren war Martin Bartek. Der Slowake, der erneut in der Abwehr zum Einsatz kam, erzielte zwei Treffer. Er sorgte für den 1:1-Ausgleich im Powerplay (29.) und staubte zum 3:2-Siegtreffer nach einem Schuss von Daniel Bucheli ab (48.). Zudem traf Ivan Ciernik zum zwischenzeitlichen 2:2 (37.). In der Schlussphase verteidigte Crimmitschau vor den 2366 Zuschauern im letzten Derby der Saison mit einem starken Torhüter Ryan Nie den knappen Vorsprung.

Trainer John Tripp konnte erstmals auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Danny Pyka und Jason Pinizzotto standen nach langen Verletzungspausen wieder auf dem Eis. (hof)