Eispiraten Crimmitschau besiegen Dresden 2:1

erschienen am 02.12.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben den dritten Heimsieg in Folge gefeiert. Sie setzten sich am Freitagabend mit 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) gegen die Eislöwen Dresden durch. Vor 2569 Zuschauern brachte Lukas Pozivil die Hausherren im Powerplay mit einem Schlagschuss von der blauen Linie in Führung (12.). In Überzahl gelang Arturs Kruminsch zu Beginn des zweiten Abschnitts der Ausgleich (22.). In der Folgezeit musste Crimmitschau einige brenzlige Situationen in Unterzahl überstehen.

Den Siegtreffer erzielte Martin Bartek in der 56. Minute. Der Slowake traf nach einer schnellen Kombination über André Schietzold und Ivan Ciernik aus spitzem Winkel. Die Mannschaft aus Crimmitschau steht nunmehr mit 24 Punkten auf dem vorletzten Platz. (hof)