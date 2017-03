Eispiraten Crimmitschau erkämpfen Sieg gegen Bad Nauheim

erschienen am 21.03.2017



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben den ersten Sieg in der Play-down-Serie erkämpft. Sie setzten sich am Dienstagabend gegen den EC Bad Nauheim mit 3:2 (2:0,1:0,0:2) durch. Vor den 834 Zuschauern sorgten André Schietzold (4.) und Ivan Ciernik (11.) im ersten Drittel für die Führung. Ciernik erhöhte im zweiten Abschnitt auf 3:0 (32.). Torhüter Ryan Nie konnte einen Penalty von Nick Dineen abwehren (37.). Die Gäste aus Bad Nauheim kämpften sich im letzten Drittel durch zwei Treffer von Vitalij Aab (43./56.) zurück ins Spiel. In der umkämpften Partie gab es viele hitzige Aktionen. Am Freitag muss Crimmitschau im fünften Spiel der Serie wieder in der hessischen Kurstadt antreten. (hof)