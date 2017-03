Eispiraten Crimmitschau kassieren 0:4-Niederlage

erschienen am 17.03.2017



Crimmitschau. In einer desolaten Verfassung haben sich am Freitagabend die Eispiraten Crimmitschau präsentiert. Sie kassierten im zweiten Spiel der Play-down-Serie gegen den EC Bad Nauheim eine 0:4 (0:1,0:1,0:2)-Niederlage. Mit Ausnahme einer kurzen Druckphase zu Beginn des zweiten Abschnitts präsentierten sich die Westsachsen in der Offensive ohne Ideen und Zug zum Tor. Vor den 2243 Zuschauern trafen Andreas Pauli (17.), Tom Pauker (38.), Charlie Sarault (45.) und Nick Dineen (54.) für die Mannschaft aus der hessischen Kurstadt.

Damit liegt das Eispiraten-Team, was kurzfristig auf Christoph Kabitzky (Knieprobleme) verzichten musste, nun in der Serie mit 0:2 in Rückstand. Am Sonntag (ab 18.30 Uhr) kommt es in Bad Nauheim zum dritten Duell. (hof)