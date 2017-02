Eispiraten Crimmitschau kassieren Niederlage in Kaufbeuren

erschienen am 19.02.2017



Kaufbeuren. Zum achten Mal in Folge haben die Eispiraten Crimmitschau auswärts keine Punkte geholt. Sie kassierten am Sonntagabend beim ESV Kaufbeuren eine 1:6 (0:1,1:4,0:1)-Niederlage und bleiben damit auf dem letzten Platz in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Das Team aus Crimmitschau war ohne Verteidiger Lukas Pozivil und Stürmer Mark Lee in fast allen Belangen unterlegen.

Vor den 1912 Zuschauern gehörten Max Schmidle mit drei Treffern und Branden Gracel mit zwei Toren zu den überragenden Akteuren in der Siegermannschaft. Den Ehrentreffer für die Gäste aus Crimmitschau erzielte Jason Pinizzotto, der zwischenzeitlich zum 1:4 verkürzen konnte (34.). Damit ging das letzte Gastspiel der Westsachsen in der Eishalle am Berliner Platz in Kaufbeuren verloren. Der ESV zieht zum Beginn der neuen Saison in eine neue Eishalle.

Stürmer Niklas Lucenius wird nicht mehr für die Eispiraten Crimmitschau spielen. Der 27-Jährige ist auf eigenen Wunsch nach Finnland zurückgekehrt. (hof)

Tore: 1:0, 2:0 Schmidle (10., 24.), 3:0 Oppolzer (30.), 4:0 Gracel (31.), 4:1 Pinizzotto (34.), 5:1 Gracel (34.), 6:1 Schmidle (51.). Strafminuten: Kaufbeuren 12 plus 10 (Disziplinarstrafe Laaksonen), Crimmitschau 14 plus 10 (Disziplinarstrafe Pyka). Schiedsrichter: Klein (Stuttgart). Zuschauer: 1912.