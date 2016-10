Eispiraten Crimmitschau schlagen ESV Kaufbeuren

erschienen am 16.10.2016



Crimmitschau. Trotz zahlreicher personeller Ausfälle haben die Eispiraten Crimmitschau am Sonntagabend in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) zwei Punkte erkämpft. Sie konnten den ESV Kaufbeuren mit 5:4 (4:2,0:0,0:2,1:0) nach Penaltyschießen schlagen. In einem fulminanten ersten Drittel gingen die Hausherren durch Treffer von Mike Hoeffel, Jason Pinizzotto, Mark Lee und Patrick Pohl mit 4:2 in Führung.

Im Verlauf der Partie ging dem Team aus Crimmitschau die Kraft aus. Kaufbeuren kam durch einen Doppelschlag mit zwei Treffern innerhalb von 114 Sekunden im letzten Drittel zum Ausgleich. Im Penaltyschießen erkämpften die Westsachsen den Zusatzpunkt. Christoph Kabitzky und Mark Lee verwandelten ihre Versuche. "Das war ein Arbeitssieg. Ich bin froh, dass wir nach den beiden Gegentreffern im letzten Drittel nicht zusammengebrochen sind", sagte Trainer Chris Lee. Ärgerlich: Stürmer Daniel Bucheli hat sich bei der Erwärmung mehrere Bänder in der linken Schulter gerissen. (hof)