Eispiraten Crimmitschau unterliegen den Löwen Frankfurt

erschienen am 27.11.2016



Frankfurt. Die Eispiraten Crimmitschau warten weiter auf den ersten Auswärtssieg der Saison. Sie haben am Sonntagabend beim Tabellenzweiten Löwen Frankfurt eine 2:5 (2:3,0:1,0:1)-Niederlage kassiert. Vor den 3103 Zuschauern erwischten die Gäste einen perfekten Start: Mike Hoeffel sorgte mit einem Doppelschlag (1., 4.) für eine 2:0-Führung. In der Folgezeit setzte sich allerdings die individuelle Klasse der Hausherren durch. Nils Liesegang (6.), C.J. Stretch (10.), Matthew Pistilli (19.) und Brett Breitkreuz (29.) sorgten für einen 4:2-Vorsprung. Als Torhüter Ryan Nie in der Schlussphase seinen Kasten verlassen hatte, traf Richard Mueller zum Endstand (60.). Crimmitschau stand erneut nur ein Mini-Kader von 13 Feldspielern zur Verfügung. Erik Gollenbeck (Schulterverletzung) und Christoph Kabitzky (Knieprobleme) waren nicht einsatzfähig. Crimmitschau ist nun Vorletzter. (hof)