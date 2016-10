Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen EislÃ¶wen Dresden

Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen Eislöwen Dresden

erschienen am 14.10.2016



Dresden. Die Eispiraten Crimmitschau warten weiter auf den ersten Erfolg in der Fremde. Sie haben am Freitagabend auswärts bei den Eislöwen Dresden eine verdiente 1:4 (1:1,0:1,0:2)-Niederlage kassiert. "Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel ging der zweite Abschnitt hinsichtlich der Spielanteile klar an Dresden. Im Schlussdrittel machen die Eislöwen in den entscheidenden Szenen die Tore", sagte Eispiraten-Sportchef Ronny Bauer nach dem Sachsenderby.

Vor den 3694 Zuschauern gingen die Gastgeber früh durch Brendan Cook in Führung (4.).

Die Gäste aus Crimmitschau kamen durch Patrick Pohl, der mit einem platzierten Schuss in Überzahl erfolgreich war, zum Ausgleich (7.). Danach schoss Verteidiger Mirko Sacher die Eislöwen fast im Alleingang zum Sieg. Er traf mit einem abgefälschten Schuss im Powerplay zum 2:1 (27.) und aus spitzem Winkel zum 3:1 (48.). Mick Köhler sorgte für den 4:1-Endstand (52.).

Die Gäste aus Crimmitschau konnten die verletzungsbedingten Ausfälle von Bernhard Keil (Gehirnerschütterung), Vincent Schlenker (Mittelfußbruch) und Christoph Kabitzky (Magen-Darm-Infekt) nicht kompensieren. Morgen (ab 17 Uhr) steht im heimischen Sahnpark die Partie gegen den ESV Kaufbeuren auf dem Programm. (hof)