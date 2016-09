Eispiraten Crimmitschau verlieren gegen SC Riessersee

erschienen am 18.09.2016



Garmisch-Partenkirchen. Für die Eispiraten Crimmitschau gab es auch im zweiten Spiel der Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) nichts zu holen. Sie kassierten am Sonntagabend auswärts beim SC Riessersee eine 1:3 (0:1,1:1,0:1)-Niederlage. Die Mannschaft aus Crimmitschau blieb - wie bereits im Sachsenderby gegen Weißwasser - in Defensive und Offensive weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

In Überzahlsituationen brachten Florian Vollmer (6.) und Christian Hummer (34.) die Hausherren vor 1739 Zuschauern in Führung. Crimmitschau gelang durch Mike Hoeffel der Anschluss (35). In der Folgezeit tauchten die Eispiraten nur selten gefährlich vor dem SCR-Kasten auf. Tim Richter sorgte mit seinem Tor zum 3:1 für die Entscheidung (56.). Kurz nach der Schlusssirene kündigte Sportchef Ronny Bauer einige Umstellungen an. "Es liegt eine arbeitsreiche Woche vor Trainer Chris Lee und der Mannschaft", sagte Bauer. Er machte nach dem punktlosen Wochenende deutlich, dass es an Passqualität und Abstimmung mangelt. (hof)