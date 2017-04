Eispiraten Crimmtischau feiern Auswärtssieg

erschienen am 09.04.2017



Rosenheim Die Eispiraten Crimmitschau haben in der Play-down-Serie die Führung übernommen. Sie feierten Sonntagabend auswärts bei den Starbulls Rosenheim einen 4:3 (2:1,1:2,0:0,1:0)-Sieg nach Verlängerung. Damit kann das Team von Trainer John Tripp am Dienstagabend (ab 20 Uhr) im heimischen Kunsteisstadion im Sahnpark den Klassenerhalt perfekt machen.

Den Siegtreffer erzielte Bernhard Keil. Der 25-jährige Stürmer, der im Herbst 2016 nach einer Promillefahrt noch kurz vor dem Rauswurf stand, zahlt nun das Vertrauen der Eispiraten-Verantwortlichen mit Toren zurück. Er war in der 61. Minute erfolgreich. Nach einem Steilpass von André Schietzold behielt Bernhard Keil vor dem gegnerischen Kasten die Nerven. Das war schon sein viertes Tor in den Play-downs.

Die 2911 Zuschauer im emilo-Stadion sahen erneut ein Spiel auf Augenhöhe. "Beiden Mannschaften ist anzumerken, dass die Kräfte langsam schwinden. Es war eine zerfahrene Partie mit vielen kleinen Fehlern", sagte Eispiraten-Sportchef Ronny Bauer. Die Starbulls sorgten ausschließlich mit ihrer Paradereihe um Tyler McNeely für Gefahr. Crimmitschau war dagegen ausgeglichener besetzt. Bauer: "Das war ein verdienter Sieg. Wir müssen nun am Dienstag den Matchball nutzen."

Die Westsachsen konnten im ersten Drittel zweimal vorlegen. Vincent Schlenker traf nach einer schönen Kombination (5.) und André Schietzold im doppelten Powerplay (12.). Rosenheim glich jeweils aus und ging im zweiten Abschnitt selbst in Führung. Ganz wichtig: Patrick Pohl sorgte kurz vor der zweiten Drittelpause mit einem platzierten Schuss für das 3:3 und ließ damit die rund 100 mitgereisten Eispiraten-Fans jubeln. (hof)