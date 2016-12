Eispiraten: Erster Auswärtssieg unter neuem Trainer

erschienen am 28.12.2016



Bietigheim-Bissingen. Das Trainerdebüt von Ex-Nationalspieler John Tripp beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau ist geglückt: Die Westsachsen haben am Mittwochabend den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert. Beim Spitzenreiter Steelers Bietigheim-Bissingen gab es nach einer tollen Aufholjagd einen 4:3 (0:1,0:0,3:2,1:0)-Erfolg nach Verlängerung. Vor den 3244 Zuschauern brachte Marcus Sommerfeld die Gastgeber mit zwei Treffern in Führung (9./47.). Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven: Crimmitschau konnte durch Niclas Lucenius verkürzen (55.). Im Gegenzug sorgte Benjamin Zientek für das 3:1 (56.). Die Gäste erkämpften mit Treffern von Jason Pinizzotto (57.) und Ivan Ciernik (59.) den Ausgleich.

In der Verlängerung hat Vincent Schlenker für die Gäste den Zusatzpunkt gesichert (63.). Crimmitschau musste ab dem zweiten Abschnitt auf Stürmer Mark Lee, der mit einer Knieverletzung ausgefallen ist, verzichten. (hof)