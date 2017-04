Eispiraten bezwingen Rosenheim

erschienen am 07.04.2017



Crimmitschau. Die Kombination eines slowakischen Duos lässt die Eispiraten Crimmitschau weiter auf den Klassenerhalt hoffen. Ivan Ciernik machte am Freitagabend nach Zuspiel von Martin Bartek in der 64. Minute den 5:4 (2:2,2:1,0:1,1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Starbulls Rosenheim perfekt. Damit steht es in der Play-down-Serie nun 2:2-Unentschieden.

In einer spannenden Partie hat Crimmitschau im ersten Drittel durch Mark Lee (3.) und Patrick Pohl (12.) zweimal vorgelegt. Rosenheim kam jeweils schnell zum Ausgleich und ging zu Beginn des zweiten Abschnitts in Führung. Crimmitschau antwortete: Martin Bartek sorgte für das 3:3 (24.) und Ivan Ciernik für das 4:3 (30.). Die Starbulls kamen 113 Sekunden vor der Schlusssirene in Unterzahl zum Ausgleich. Tyler Scofield bestrafte einen Fehler von André Schietzold. Damit ging es in die Verlängerung, wo Crimmitschau jubeln durfte. (hof)