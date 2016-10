Eispiraten holen Bartek

Nationalspieler aus der Slowakei soll Tore schießen

erschienen am 11.10.2016



Crimmitschau. Stürmer Martin Bartek wechselt zu den Eispiraten Crimmitschau. Der 36-jährige Slowake hat beim Eishockey-Zweitligisten einen Vertrag unterschrieben. Er soll Anfang der nächsten Woche in Westsachsen eintreffen.

In den ersten acht Partien der neuen Saison war deutlich sichtbar, dass im Eispiratenteam ein Mann mit dem Torriecher fehlt. Die Rolle soll nun der Linksschütze, der zuletzt in der tschechischen Extraliga für den HC Karlovy Vary gespielt hat, einnehmen. Der Neuzugang hat seine Offensivqualitäten schon in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) unter Beweis gestellt. Bartek stürmte zwischen 2006 und 2010 für Duisburg, Kassel und Köln. Er kam in 138 DEL-Partien auf 56 Tore und 63 Vorlagen.

Zudem hat er 24 Länderspiele für die Slowakei absolviert. "Wir haben damit noch einen hochkarätigen Stürmer geholt", sagt Eispiraten- Geschäftsführer Jörg Buschmann, der deutlich machte, dass der Transfer nur durch die Extra-Unterstützung eines Sponsors möglich war. Offen bleibt, ob damit der Finne Toni Kallela oder der Kanadier Mark Lee ihren Platz räumen müssen. Die beiden Spieler sind momentan in Crimmitschau nur mit einem Probevertrag ausgestattet. (hof)