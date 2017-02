Eispiraten kassieren siebte Niederlage in Folge

erschienen am 14.02.2017



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben sich am Dienstag nicht für eine gute Leistung belohnt. Sie kassierten gegen den Spitzenreiter Steelers Bietigheim-Bissingen eine 3:4(1:0,1:1,1:2,0:1)-Niederlage nach Verlängerung. Das war die siebente Pleite in Folge. Das Schlusslicht aus Crimmitschau hatte zweimal vorgelegt: Martin Bartek traf mit einer Direktabnahme zum 1:0 (6.) und Ivan Ciernik sorgte nach Bartek-Zuspiel für das 2:1 (38.). Die Gäste kamen aber durch Rob Brown (30.) und Matt McKnight (44.) zum Ausgleich. Dabei ging die Scheibe jeweils vom Schlittschuh eines Eispiraten-Verteidigers ins Tor. Im letzten Drittel ließen bei den Gastgebern vor der Minus-Kulisse von 567 Zuschauern die Kräfte nach. Die Steelers gingen durch Max Lukes erstmals in Führung (53.). Christoph Kabitzky gelang mit einer Einzelleistung sofort der 3:3-Ausgleich (54.). In der Verlängerung sicherte Bastian Steingroß den Zusatzpunkt für die Steelers. (hof)